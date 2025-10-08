It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Old Wild West per la prima volta nei superstore Esselunga

Controfiletto ed entrecôte argentini tra i prodotti di punta della partnership estesa ora a tutti i punti vendita

Old Wild West, la catena di ristoranti del gruppo Cigierre (Compagnia Generale Ristorazione S.p.A.) ispirata all’ambientazione e allo stile del vecchio West,  porta per la prima volta i propri prodotti nella grande distribuzione: il controfiletto e l’entrecôte argentini sono infatti disponibili sugli scaffali dei superstore Esselunga, una delle più importanti realtà italiane della Gdo.La partnership è parti...

lml - 54231

EFA News - European Food Agency
Similar