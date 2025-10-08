Old Wild West per la prima volta nei superstore Esselunga

Old Wild West, la catena di ristoranti del gruppo Cigierre (Compagnia Generale Ristorazione S.p.A.) ispirata all’ambientazione e allo stile del vecchio West, porta per la prima volta i propri prodotti nella grande distribuzione: il controfiletto e l’entrecôte argentini sono infatti disponibili sugli scaffali dei superstore Esselunga, una delle più importanti realtà italiane della Gdo.La partnership è parti...