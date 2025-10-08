Do you want to access to this and other private contents?
Carlsberg Britvic investe nello stabilimento no alcol di Rugby
Oltre 23 mln per nuova linea di inscatolamento bevande analcoliche e ampliamento impianto inglese
Carlsberg Britvic, il colosso beverage nato a gennaio 2025 dopo l'acquisizione del produttore inglese di bevande analcoliche di Britvic da parte di Carlsberg per 3,9 miliardi di euro (leggi notizia EFA News) sta investendo 20 milioni di sterline (oltre 23 milioni di euro) in una nuova linea di inscatolamento di bevande analcoliche e nell'ampliamento dello stabilimento di Rugby nel Warwickshire, in...
Fc - 54261
EFA News - European Food Agency
