Cameo: energia al 100% da fotovoltaico o da rinnovabili
Dal bilancio di sostenibilità del gruppo emerge riduzione sprechi alimentari, zucchero compreso
“La ricetta per il futuro”: è questa la formula con cui Cameo intende affrontare le sfide globali del clima, della nutrizione, della diversità e dell’inclusione. Il nuovo Report di Sostenibilità 2023-2024 dal titolo "La nostra ricetta per il futuro" racconta due anni di progressi concreti dell’azienda e obiettivi in termini di sostenibilità ambientale e sociale, con un approccio trasparente e misurabil...
EFA News - European Food Agency
