Cameo: energia al 100% da fotovoltaico o da rinnovabili

“La ricetta per il futuro”: è questa la formula con cui Cameo intende affrontare le sfide globali del clima, della nutrizione, della diversità e dell’inclusione. Il nuovo Report di Sostenibilità 2023-2024 dal titolo "La nostra ricetta per il futuro" racconta due anni di progressi concreti dell’azienda e obiettivi in termini di sostenibilità ambientale e sociale, con un approccio trasparente e misurabil...