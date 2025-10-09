Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Mela dell'Emilia-Romagna. Obiettivo: diventare Igp
Consorzio MelaPiù punta a studio nuove varietà e a miglioramento genetico
Nella giornata di ieri, 8 ottobre, presso la Fondazione Navarra in provincia di Ferrara è stato fatto il punto sulle attività del Consorzio MelaPiù, presentando i progetti dei mesi a venire. Lo hanno fatto il presidente del Consorzio Matteo Mazzoni, il presidente della Fondazione Navarra Nicola Gherardi Ravalli Modoni, con un video messaggio, e Stefano Zappi dell’Istituto Agrario Navarra. La giornata è pr...
lml - 54302
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency