Eurovo: con Le Naturelle, innovazione e gusto sono... "Oltre il guscio"

Ricorre domani, venerdì 10 ottobre, la Giornata Mondiale dell'Uovo. Un evento globale per il quale Eurovo, azienda leader negli ovoprodotti industriali italiani, non poteva che offrire il proprio contributo. Oggi, a Milano, durante l’evento “Oltre il guscio”, il gruppo emiliano ha approfondito gli aspetti nutrizionali e presentato “forme inaspettate” di questo speciale ingrediente, frutto dell’impegno in Ricerca & Sviluppo dell’azienda.

Tra gli alimenti più completi della nostra alimentazione, l’uovo è uno scrigno di nutrienti preziosi per l’organismo, in particolare di proteine ad alto valore biologico, cioè contenenti tutti gli amminoacidi essenziali. Queste sono contenute prevalentemente nell’albume (ce ne sono 11 g ogni 100 g), che rappresenta un alleato fondamentale nella preparazione di ricette salutari e gustose. Come l’albume d’uovo pastorizzato le Naturelle, da uova 100% italiane allevamento a terra e da filiera antibiotic-free, che consente di utilizzare il solo “bianco d’uovo” per preparare strapazzato omelette, pancake e smoothie proteici senza sprechi grazie al tappo richiudibile.

Ma non solo: oltre a essere una fonte di proteine nobili a basso costo, le uova racchiudono all’interno del proprio guscio nutrienti fondamentali come le vitamine A, D, E e del gruppo B, minerali come ferro, zinco e fosforo, e sostanze come colina, luteina e zeaxantina. A lungo considerate responsabili dell’aumento di colesterolo, oggi possono essere consumate senza alcun limite, nel contesto di un’alimentazione sana ed equilibrata: i nuovi Larn, presentati al congresso 2024 della Sinu (Società Italiana di Nutrizione Umana), hanno liberalizzato il loro consumo sulla base di studi scientifici recenti che hanno evidenziato come il colesterolo abbia un minore impatto sulla salute rispetto ai grassi saturi, a cui è strettamente collegato. Le uova non solo ne sono prive, ma sono anche ricche di lecitine, fondamentali per ridurre il suo assorbimento.

Per questo le uova le Naturelle da allevamento a terra, 100% italiane da filiera senza antibiotici, rappresentano un ingrediente fondamentale per arricchire di sapore e benessere la dieta di grandi e piccini. È proprio il suo corredo nutrizionale unico ad aver spinto Gruppo Eurovo a esplorare costantemente il suo contenuto di innovazione, fino a proporlo in modalità inaspettate e sorprendenti. Dall’impegno dell’azienda in Ricerca & Sviluppo nasce la nuova linea le Naturelle dedicata al wellness e al gusto, che si amplia con il nuovo Cremoso a base di albume d’uovo, un dessert al cucchiaio fresco e pronto da gustare che soddisfa il palato senza sensi di colpa.

Grazie alle straordinarie virtù nutrizionali dell’albume, fonte di proteine e privo di grassi e zuccheri, il Cremoso le Naturelle offre un elevato contenuto di proteine di alta qualità (ben 13 g per vasetto) e un basso contenuto calorico. Ricco di calcio, essenziale per la salute di ossa e denti, è una perfetta alternativa ai dessert a base di latte in quanto naturalmente senza lattosio.

Disponibile nei gusti vaniglia, caramello salato e cioccolato, il Cremoso le Naturelle è caratterizzato da una consistenza avvolgente e da un sapore delicato ma goloso, qualità che lo rendono ideale come dessert per concludere il pranzo o la cena nel segno della leggerezza (solo 58 calorie per vasetto), ma anche come dolce merenda con cui spezzare la fame durante la giornata e perfino come snack post allenamento.

