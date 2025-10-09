Eurovo/2. Cremoso Le Naturelle al debutto

Il nuovo Cremoso le Naturelle a base di albume d’uovo arricchisce una nuova linea di prodotti che ha debuttato con Bongiorno Bevanda Ricca di Calcio e Proteine, che ha rivoluzionato il segmento delle bevande sostitutive del latte grazie all’innovazione dell’albume e al suo elevato potere montante, che la rende perfetta per preparare cappuccini dalla schiuma ariosa e soffice proprio come quella del bar.

Un impegno che non si limita all’innovazione di prodotto, ma che abbraccia anche la responsabilità verso l’ambiente e le persone: proprio in questi giorni è in pubblicazione il nuovo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Eurovo, che racconta i traguardi raggiunti e gli obiettivi futuri in tema di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

“Siamo abituati a pensare all’uovo nella sua forma naturale, al suo contrasto iconico tra albume e tuorlo e al ruolo fondamentale che riveste in numerose ricette tradizionali e non, dolce e salate. Ma oltre il suo guscio, c’è un potenziale innovativo ancora non completamente esplorato. Come Gruppo Eurovo, che da sempre facciamo dell’innovazione il nostro valore più importante, stiamo superando questi confini, proponendo l’uovo e i suoi elementi in forme nuove, quasi inimmaginabili fino a qualche anno fa. E quale migliore occasione della Giornata Mondiale dell’Uovo per riaffermare il nostro impegno a mettere al centro l’uovo come materia prima d’eccellenza per dare vita a prodotti inediti, inaspettati e sorprendenti”, dichiara Federico Lionello, direttore commerciale e Marketing di Gruppo Eurovo.

“L’uovo è uno degli alimenti più completi che la natura ci offre: contiene proteine di altissimo valore biologico, vitamine e minerali fondamentali per il benessere quotidiano. Per anni è stato al centro di dibattiti sul colesterolo, ma oggi sappiamo che può essere consumato con tranquillità anche ogni giorno, all’interno di una dieta equilibrata. Da tempo collaboro con Gruppo Eurovo, un’azienda che condivide con me l’impegno a diffondere una cultura nutrizionale corretta e consapevole. Insieme stiamo raccontando non solo i valori nutrizionali di questo alimento straordinario, ma anche la sua evoluzione in prodotti innovativi che rispondono alle esigenze di gusto, salute e sostenibilità. È questo, per me, il vero significato di andare “oltre il guscio”: unire la scienza della nutrizione con la capacità di innovare, per rendere l’alimentazione più equilibrata e piacevole per tutti”, commenta Iader Fabbri, biologo nutrizionista e divulgatore scientifico.

Le celebrazioni della Giornata Mondiale dell'Uovo raddoppiano con il nuovo grande concorso Egg Mania: fino al 23 novembre sarà possibile vincere ogni giorno in modalità instant win un iPhone 17 256 gb, per un montepremi totale di oltre 83.000 mila euro. Per partecipare, è sufficiente acquistare, dal 6 ottobre fino al 23 novembre, una confezione di uova o ovoprodotti le Naturelle incluse nell'iniziativa nei punti vendita della Gdo e online*, e successivamente inviare i dati e la foto dello scontrino parlante sul sito www.concorso.lenaturelle.it, ricevendo immediatamente un riscontro sia in caso di vincita sia di non vincita. Le sorprese per i consumatori le Naturelle non finiscono qui: ogni acquisto dà diritto a partecipare all'estrazione finale, prevista entro il 31 dicembre 2026, di un super premio: una Grande Panda elettrica.