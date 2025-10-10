Do you want to access to this and other private contents?
Tappi. Guala Closures acquisisce Metal Crowns
Gruppo cresce nel continente africano e amplia la divisione dedicata alle chiusure a corona
Guala Closures – produttore globale nelle soluzioni di chiusura speciali per il settore delle bevande – ha siglato un accordo per acquisire il Gruppo Metal Crowns, tra i principali produttori dell’Africa orientale di tappi a corona e chiusure in plastica per il mercato dell’imbottigliamento.Fondata nel 1978 e con sede a Nairobi, Metal Crowns Group fornisce i principali marchi internazionali di birr...
lml - 54316
EFA News - European Food Agency
