Gruppo Vicenzi festeggia 120 anni
E' suo il savoiardo ufficiale della Tiramisù World Cup, da oggi 10 ottobre al 12 ottobre a Treviso
Il savoiardo numero uno in Italia incontra il dolce simbolo della tradizione italiana. Per il nono anno consecutivo, Vicenzovo di Matilde Vicenzi è il savoiardo ufficiale della Tiramisù World Cup, la competizione che celebra il dessert italiano più amato al mondo, in programma da oggi 10 ottobre al 12 ottobre a Treviso. Un binomio di eccellenza che quest’anno diventa ancora più speciale: in occasi...
EFA News - European Food Agency
