Aceto Balsamico Modena e Congusto: ciclo di seminari per professionisti Horeca

Sei workshop, di cui quattro per i professionisti dell’HoReCa e due per consumer evoluti. Prende forma la collaborazione tra il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena e Congusto nell’ambito del progetto “Aceto Balsamico di Modena Igp: un prodotto unico, da una terra unica. Certificato dall’Unione Europea” cofinanziato dall’Unione Europea, il quale prevede un ciclo di incontri alla scoperta della stori...