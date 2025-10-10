Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Acqua Fiuggi a canestro con l'Olimpia Milano
Contratto per il marchio di Del Vecchio come partner della società cestistica milanese
A partire dalla stagione 2025/2026, Acqua Fiuggi è l’Official Water Partner di Olimpia Milano. Una partnership triennale che unisce due eccellenze italiane nel segno dello sport, del benessere e della tradizione.La collaborazione prevede la presenza di Acqua Fiuggi in tutte le attività ufficiali del club meneghino: dagli allenamenti alle partite casalinghe, fino alla sala hospitality dell’Unipol Forum...
Fc - 54337
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency