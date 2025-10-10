80° anni Fao: Bayer in mostra con le sue innovazioni

Tra i partecipanti di spicco alla mostra per gli 80 anni della Fao (leggi notizia EFA News), figura anche Bayer. Il gruppo partecipa a questo importante evento globale con uno stand (Pad. North America) nel quale, attraverso visori per la realtà virtuale, i visitatori potranno esplorare le soluzioni di Bayer per un futuro agricolo sostenibile e innovativo.

Lo stand di Bayer viene allestito nell'ambito dell'esposizione "Dai semi agli alimenti", che segna l'inizio delle celebrazioni per l'80° anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), celebrato ufficialmente il 16 ottobre. Aperta al pubblico dal 10 al 13 ottobre e allestita nel Parco di Porta Capena, di fronte alla sede centrale della Fao, la mostra all'aperto trasformerà l'area in un vivace centro che celebra la diversità dei sistemi agroalimentari globali e presenta tecnologie e pratiche che plasmano il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura.

Oltre alle mostre, "Dai semi agli alimenti" offre un vivace programma culturale con workshop, conferenze, show culinari e spettacoli che celebreranno il patrimonio agricolo e l'innovazione di tutto il mondo. Un momento clou della mostra sarà il Sentiero degli Alberi Monumentali, una passerella in legno costruita con legno di pino recuperato per proteggere le radici degli alberi secolari di Porta Capena. Il sentiero rimarrà come eredità simbolica, donata al Comune di Roma.