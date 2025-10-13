UE-Ucraina: verso dazi zero

Il Consiglio Europeo ha adottato una decisione sulla posizione che l'Unione Europea adotterà in seno al Comitato di associazione UE-Ucraina, nella formazione "Commercio", in merito alla riduzione o all'eliminazione dei dazi doganali per una varietà agroalimentari, come prodotti lattiero-caseari, frutta e verdura fresca, carne e preparati a base di carne.

Ciò fa seguito all'accordo preliminare sulla revisione della zona di libero scambio globale e approfondita (Dcfta) UE-Ucraina, raggiunto dalla Commissione Europea e dall'Ucraina il 30 giugno 2025 con l'obiettivo di istituire un quadro commerciale a lungo termine, prevedibile e reciproco nel più ampio contesto del processo di adesione dell'Ucraina.

"La decisione odierna ribadisce il sostegno incrollabile e multiforme dell'UE all'Ucraina, dopo tre anni di aggressione militare ingiustificata e immotivata da parte della Russia", dichiara Lars Løkke Rasmussen, ministro degli Affari Esteri della Danimarca. "Stiamo aiutando l'Ucraina militarmente e finanziariamente, ma dobbiamo anche aiutarla promuovendo la liberalizzazione degli scambi commerciali. Sia l'UE che l'Ucraina trarranno beneficio dall'eliminazione dei dazi doganali, che porterà a una stabilità economica duratura, relazioni commerciali durature e una maggiore integrazione dell'Ucraina nell'Unione".

La posizione dell'UE concordata oggi migliorerà i flussi commerciali tra l'UE e l'Ucraina, garantendo al contempo che l'accesso al mercato ucraino sia subordinato al suo graduale allineamento agli standard di produzione dell'UE in materia di benessere degli animali, pesticidi e medicinali veterinari. Inoltre, tiene conto delle esigenze specifiche di alcuni settori agricoli dell'UE istituendo un solido meccanismo di salvaguardia che entrambe le parti possono attivare in caso di perturbazioni del mercato.

Garantisce inoltre che l'accesso al mercato per i prodotti più sensibili, come zucchero, pollame, uova, grano, mais e miele, rimanga più limitato e graduale. La piena liberalizzazione sarà presa in considerazione solo per alcuni prodotti non sensibili, come il latte e i prodotti lattiero-caseari.

A seguito dell'adozione della decisione da parte del Consiglio, il Comitato di associazione UE-Ucraina, riunito in formazione "Commercio", adotterà la decisione nell'ambito del processo di revisione ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo di associazione UE-Ucraina. L'obiettivo del processo di revisione è accelerare e ampliare la portata dell'eliminazione dei dazi doganali negli scambi commerciali UE-Ucraina.