Guala Closures entra in farma e nutraceutica
Acquisita l'austriaca KWK, specializzata in tappi e chiusure per il settore: closing entro il 1° trimestre 2026.
Guala Closures, leader globale nelle soluzioni di chiusura speciali per il settore delle bevande ha annunciato oggi la firma di un accordo per l'acquisizione di KWK Kunststoffwerk Kremsmünster GmbH (“KWK”), uno dei principali produttori austriaci di tappi e chiusure in plastica e dispositivi di dosaggio di precisione per i mercati farmaceutico e nutraceutico. Il completamento della transazione è so...
Fc - 54370
EFA News - European Food Agency
