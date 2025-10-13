Scrocchiarella protagonista a Host 2025

In un mondo della ristorazione sempre più esperienziale, dove il cliente cerca autenticità, storie e identità, la narrazione culinaria diventa un ingrediente fondamentale. E Scrocchiarella, la base per pizza e focaccia firmata AB Mauri, si conferma lo strumento ideale per dare voce ai professionisti del fuoricasa.

È proprio sul parallelismo tra cibo e racconto che AB Mauri costruisce la presenza a Host 2025, la fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell'accoglienza, che si svolge a FieraMilano Rho dal 17 al 21 ottobre 2025 (Pad. 6, Stand E23-F24).

Sono previsti vari showcooking dal vivo pensati non solo per dimostrare performance tecniche, ma per mettere in scena vere e proprie storie di gusto. Al centro ovviamente Scrocchiarella, un prodotto con un impasto dalla struttura unica, croccante al primo morso e sorprendentemente soffice all’interno, pensato per valorizzare ogni idea, ogni accostamento, ogni racconto di gusto. Pronto ad adattarsi ad ogni esigenza gastronomica e target ristorativo.

Così, durante gli appuntamenti in fiera, alcuni chef interpreteranno Scrocchiarella in chiave contemporanea, mostrando come questa base possa diventare veicolo narrativo per ogni identità di cucina: dalla tradizione regionale rivisitata in chiave street food, fino a proposte gourmet da bistrot o cocktail bar, brunch, aperitivo o piatto unico. Dalla tradizione regionale rivisitata al gusto cosmopolita, dal vegano o vegetariano creativo al comfort food più audace: Scrocchiarella accoglie ogni idea di farcitura e la valorizza.

"Merito della sua struttura unica", spiegano dall'azienda, "croccante all’esterno, morbida e ariosa all’interno, che la rende il supporto ideale per sperimentare combinazioni e abbinamenti sempre nuovi. Ogni showcooking sarà un racconto a più voci, un dialogo tra creatività, tecnica e materie prime, dove il prodotto non è solo supporto, ma protagonista narrativo".

“Scrocchiarella è pensata per chi vuole esprimersi. È un impasto che non impone una direzione, ma si lascia plasmare, interpretare, raccontare. E il nostro spazio a Host sarà il palco ideale per farlo vivere attraverso le ricette di chef, pizzaioli, ristoratori”, commenta Francesca Minutola, Marketing Manager di AB Mauri”.

La partecipazione ad Host non è quindi solo una vetrina, ma un’occasione di dialogo con i professionisti del Foodservice e HoReCa che oggi più che mai cercano soluzioni di qualità, flessibili, affidabili e distintive.

Con il format Le Preferite, AB Mauri rinnova il suo ruolo di partner tecnico, strategico e creativo, dando vita a showcooking travolgenti che uniscono i migliori professionisti del mondo del fuoricasa con la magia di Scrocchiarella.

Gli showcooking

Sabato 18 ottobre, Felice Magarelli della Pizzeria Fuorirotta di Bergamo porterà in scena la sua “Origini in tavola” realizzata con una base Scrocchiarella Classica formato 28 x 18.

Domenica 19 ottobre sarà la volta di Bruno Bruzzese della Pizzeria Turi di Marina di Gioiosa Ionica (RC) che interpreterà “Focu Meu” su una base Rustica Multicereali formato 55 x 25.

Lunedì 20 ottobre il racconto proseguirà con Gioia Castaldi e Silvia Lauri di Lime Tropical Bistrot a Nettuno (RO) che presenteranno “Fusion Venere”, una proposta dalla visione originale realizzata su una base tonda 25 Riso Venere.