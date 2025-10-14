La Prensa Etichette acquisisce Casalini e Viscardi

La Prensa Etichette, attivo in Italia nella stampa e finitura di etichette per il settore delle acque minerali e dei prodotti di largo consumo ha acquisito il 100% delle quote di Casalini e Viscardi, player di riferimento nel mondo rotocalco. L'unione delle due aziende, come sottolinea il comunicato ufficiale, "offrirà ai clienti soluzioni complete e complementari, combinando la stampa in rotocalco e in flessografia per adattarsi a diverse esigenze di tiratura e personalizzazione".

Casalini e Viscardi, fondata nel 1958, con sede a Merate (LC) è specializzata nella stampa rotocalco, nei processi di laminazione, paraffinatura e ceratura, taglio. Dalla sua fondazione avvenuta nel 1958, l'azienda ha sviluppato la propria attività nella stampa rotocalco e nella trasformazione dei materiali per l’imballaggio flessibile, in bobine per l’utilizzo su macchine automatiche verticali e orizzontali, in fogli, e in buste con o senza fondo quadro. I prodotti sono in grado di coprire i bisogni di ogni settore, dall'alimentare, al dolciario, al farmaceutico, dietetico, cosmetico e industriale.

I fondatori, Angelo Casalini e Bruno Viscardi, si posizionano sul mercato alla fine degli anni 50, producendo imballi per settore alimentare: oggi l'azienda offre soluzioni di packaging diversificate per ogni esigenza di mercato, rapidità di risposta, flessibilità e qualità nel servizio, specializzata nella stampa rotocalco, nei processi di laminazione, paraffinatura e ceratura, taglio.

La Prensa Etichette, fondata nel 1966, è un operatore lombardo attivo nella stampa e nella finitura di etichette in carta e plastica per prodotti alimentari e bevande (in particolare acqua minerale, bibite, birra, vino e altro) e vanta un solido know-how tecnologico grazie a un team esperto e agli investimenti in nuovi macchinari all'avanguardia. Tra i suoi clienti i maggiori marchi del settore agroalimentare come Sangemini, San Pellegrino, San Bernardo, Mutti, Norda, Pejo, Campari, Barilla, solo per citarne alcuni.