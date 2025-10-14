Domenica 19 ottobre a Camogli arriva la Marea

Oltre 40 produttori protagonisti in un percorso di degustazioni che celebra non solo i migliori vini liguri, ma anche le birre artigianali e i distillati locali. Domenica 19 ottobre la splendida cornice di via della Repubblica a Camogli ospiterà la seconda edizione di “Marêa - è festa del vino”, un evento unico dedicato ai sapori e ai profumi della tradizione vinicola e artigianale ligure.

Dalle 11 alle 18, i visitatori avranno così l'opportunità di scoprire le eccellenze enogastronomiche del territorio. Con un biglietto dal costo di 20 euro, i partecipanti riceveranno un bicchiere omaggio e potranno accedere senza limiti alle degustazioni offerte dalle cantine, birrifici e distillerie presenti. L'evento non si limita ai vini, ma amplia l'esperienza a tutta la gamma di prodotti artigianali che rendono la Liguria un territorio unico nel suo genere.

Marêa è il risultato di una sinergia tra diverse persone che hanno dato vita ad un’associazione: Reixe Aps, con il supporto attivo del Comune di Camogli e il patrocinio di Città Metropolitana di Genova, Giovani Confcommercio Genova e Pro Loco Camogli. Tra gli sponsor Revello, Triple “A”, U Caruggiu, Bozzo Manlio 1982, Nude glass, Talent Garden Genova e Istituto Alberghiero “Marco Polo”. Il tutto unito alla partecipazione delle attività locali che contribuiranno a creare un'atmosfera accogliente e festosa lungo la via.

“Siamo entusiasti di portare a Camogli il meglio delle nostre tradizioni, dai vini ai distillati, e di offrire ai visitatori un'occasione irripetibile per conoscere e apprezzare le eccellenze enogastronomiche liguri -spiega Enrico Massone, uno degli organizzatori-. Questo evento è frutto della collaborazione tra persone e realtà locali che condividono l'amore per il territorio non è solo una festa del vino, ma della comunità”.

“Dopo il grande successo dello scorso anno -dichiara Emanuela Caneva, assessore al Turismo del Comune di Camogli- l'amministrazione ha voluto supportare Marea con un importante evento collaterale che si terrà sabato sera alle ore 21 all' oratorio SS Prospero e Caterina "Io sono il mio lavoro. Storie di uomini e di vini" di e con Pino Petruzzelli e Gianluca Campi alla fisarmonica; l'obiettivo è quello di fare crescere questa manifestazione interessante con iniziative diverse legate allo stesso tema: vogliamo stimolare non solo il comparto commerciale e promozionale ma anche quello culturale per proporre diverse occasioni di avvicinarsi ed immergersi a tutto tondo nel nostro territorio”.

La Liguria, pur essendo una delle regioni vinicole più piccole d'Italia, con circa 1.500 ettari di vigneti, è conosciuta per la qualità dei suoi vini, tra cui spiccano le denominazioni DOC come Colli di Luni, Cinque Terre e Riviera Ligure di Ponente. Protagonisti dell’evento non saranno solo i produttori liguri: a Marea accoglieremo anche alcuni “amici da fuori regione”, ospiti speciali che arricchiranno il percorso enologico con le loro etichette e la loro presenza.

Un’occasione di scambio, confronto e condivisione tra territori, nel segno dell’amicizia e della qualità. La splendida Via della Repubblica si animerà per l’occasione con stand, banchetti, musica dal vivo, prodotti tipici e piccole sorprese che renderanno la giornata davvero speciale.

“Dopo il grande successo della prima edizione -dice Daniele Pallavicini, presidente Giovani Confcommercio Genova- era doveroso per noi tornare a sostenere Marea. Crediamo che iniziative come questa, che danno spazio a imprese e produzioni di qualità e interpretano in modo originale la promozione del territorio, siano fondamentali per l’economia e per la comunità. Il nostro impegno continuerà a sostenerle con convinzione”.

“Talent Garden Genova è orgogliosa di sostenere un progetto così significativo per il territorio -ha aggiunto Alessandro Cricchio, ceo di Talent Garden Genova e residente di via della repubblica-. Questo festival nasce dalla visione e dall’energia di giovani imprenditori che vogliono portare una ventata di innovazione nella loro amata Camogli: una vera startup di territorio, proprio come le oltre 200 realtà che ogni giorno danno vita al nostro campus ai Giardini Baltimora”





