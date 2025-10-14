Valfrutta: il benessere si fa leggero

Due nuove proposte 100% vegetali per chi cerca praticità, qualità e naturalità a tavola abbinando il piacere del gusto alla ricchezza nutrizionale. Valfrutta amplia la propria gamma di piatti pronti con il lancio dei nuovi Passati di Verdure al Vapore, disponibili in due inedite proposte nel formato 500 g in confezione di cartone: Leggero senza Legumi, ideale per chi cerca gusto e leggerezza, e 12 Verdure con Piselli e Ceci, ricco di fibre e proteine vegetali. Una novità che risponde ai bisogni emergenti dei consumatori, sempre più attenti al benessere e alla salute, e che consolida la presenza della marca della “natura di prima mano” nello scaffale dei piatti pronti.

In linea con i principali trend alimentari, che vedono sempre più persone scegliere cibi e prodotti con ingredienti naturali e di qualità, i nuovi Passati di Verdure al Vapore Valfrutta offrono una soluzione pratica, genuina e nutriente grazie a due ricette bilanciate, prive di olio e di conservanti, preparate solo con verdure selezionate e cotte al vapore.

Ecco le caratteristiche delle nuove proposte, che con la loro consistenza liscia e il loro gusto naturale risultano come “fatte in casa” anche al palato dei consumatori più esigenti:

- Leggero senza Legumi. Una ricetta pensata per chi desidera un piatto leggero ma equilibrato (con appena 49 kcal per singola porzione), preparato con verdure selezionate e senza legumi. È la soluzione ideale per portare in tavola benessere e leggerezza, con tutta la naturalità garantita da Valfrutta.

- 12 Verdure con piselli e ceci. Una proposta che unisce varietà e completezza nutrizionale: 12 verdure diverse arricchite con piselli e ceci, fonte naturale di fibre e proteine vegetali. Il risultato è un passato dal gusto ricco e rotondo, capace di soddisfare chi cerca un piatto nutriente e appagante.

I nuovi Passati di Verdure al Vapore Valfrutta sono proposti nel formato da 500 grammi, ideale per due porzioni abbondanti o tre più leggere, pensato per garantire praticità e ridurre gli sprechi. Il pack in cartone richiama i colori e la naturalità della linea “al Vapore” e risponde ai criteri di sostenibilità ambientale, essendo riciclabile. Un formato comodo, adatto sia al consumo familiare sia alle esigenze dei single attenti al benessere.

Grazie ai nuovi Passati di Verdure al Vapore, Valfrutta completa la sua ricca gamma di piatti pronti, che comprende Tutto in un piatto (3 referenze), I Pronti al Vapore (5 referenze), le Vellutate al Vapore (2 referenze) e le Zuppe al Vapore (2 referenze). Due nuove proposte inedite, realizzate attraverso il delicato processo di cottura al vapore di cui Valfrutta è stata apripista, che preserva la qualità organolettica delle materie prime e mantiene intatte le proprietà nutrizionali. Il risultato è un piatto 100% vegetale, pronto all’uso, che racchiude la freschezza delle verdure “frutto” della filiera tracciabile di Valfrutta, da sempre garanzia di qualità e naturalità.

Il mercato dei piatti pronti a base vegetale è in continua espansione: in Italia vale 160 milioni di euro (+5,5%) e 17,2 milioni di kg (+3,5%). All’interno di questo segmento, creme, vellutate e passati rappresentano la quota più rilevante sia a volume (35,9%) sia a valore (36,7%), confermandosi come una delle soluzioni più apprezzate dai consumatori (fonte dati Circana totale Italia Iper+super+LSP - ultimi 12 mesi). Un contesto nel quale Valfrutta, con una crescita superiore alla media e buone rotazioni a scaffale, si posiziona come protagonista sempre più credibile, capace di portare genuinità e innovazione in uno scaffale spesso percepito come frammentato.