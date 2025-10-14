Assobibe: brusca contrazione volumi, nuovo appello al Governo

Assobibe – l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese che producono e vendono bevande analcoliche in Italia – lancia una nuova e dirompente campagna social contro la Sugar tax. Un’iniziativa che vuole riaccendere i riflettori sugli effetti drammatici che tale misura avrà sulle imprese del settore, sulla Filiera e sui consumatori. Con questo appello Assobibe ribadisce la necessità di cancel...