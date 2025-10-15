Nasce ConSimest, hub per sviluppare le competenze delle pmi

Simest, la società per l’internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, lancia ConSIMEST, l’hub progettato per contribuire alla crescita delle competenze delle pmi italiane sui temi della sostenibilità e dell’innovazione con un focus dedicato alle imprese del Mezzogiorno sull’internazionalizzazione.

Attivo a partire da questo mese di ottobre 2025, ConSIMEST prevede lo sviluppo di tre specifici progetti realizzati con la collaborazione, in termini di formazione e sviluppo del business, di Luiss Business School, Ernst & Young ed ELITE.

“ConSIMEST è molto più di un progetto formativo: è un hub che connette conoscenze, competenze, visioni e opportunità per accompagnare le imprese italiane nei loro percorsi di crescita internazionale -spiega l’AD di Simest, Regina Corradini D’Arienzo-. Vogliamo offrire alle pmi non solo strumenti finanziari, ma anche conoscenze e connessioni, creando un ponte tra formazione e operatività. È in questo dialogo tra idee e azione che si realizza la nostra missione: supportare in modo concreto le aziende italiane nella sfida dell’internazionalizzazione in stretta sinergia con Cassa Depositi e Prestiti e con tutto il Sistema Italia coordinato dalla Farnesina nell’ambito del Piano per l’export”.

In particolare, i progetti sono così articolati: