I vino del futuro a convegno a BolognaFiere

Lunedi 17 novembre incontro organizzato dalla Federazione italiana vignaioli indipendenti

La Fivi, la Federazione italiana vignaioli indipendenti organizza il convegno “Il vino di domani: le sfide della nuova PAC, tra gestione delle produzioni e gestione del rischio”. 

L’evento avrà luogo a Bologna lunedì 17 novembre 2025 alle ore 11:30 presso la Sala Opera di BolognaFiere, in occasione del 14° Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, l'evento di FIVI al quale parteciperanno 1.000 Vignaioli da ogni regione italiana.

Il convegno si propone come un momento di confronto strategico tra rappresentanti istituzionali e stakeholder, nazionali ed europei, per avviare una riflessione condivisa sulla futura programmazione della Politica Agricola Comune, anche alla luce della proposta  presentata dalla Commissione europea lo scorso luglio.

Parteciperanno:

Rita Babini, presidente FIVI Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti

Samuel Masse, presidente CEVI Confederazione Europea Vignaioli Indipendenti

Ignacio Sánchez Recart, segretario Generale CEEV Comitato Europeo delle Imprese del Vino

Andrea Berti, direttore Generale Asnacodi Italia. 

