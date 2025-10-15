Ferrara, torna il FoodFestival

Presentata oggi presso la sala stampa della Camera dei Deputati a Roma, la V° edizione del FerraraFoodFestival che si terrà dal 31 ottobre al 2 novembre, e che anche quest’anno propone un’immersione totale nelle eccellenze enogastronomiche ferraresi, con un cospicuo calendario di appuntamenti che trasformeranno il cuore storico di Ferrara in un susseguirsi di eventi.

“Credo che il FerraraFood Festival, sia un classico esempio di come enogastronomia e turismo possano convivere e dare luogo a queste manifestazioni importanti perché rappresentano la storia, la cultura e le tradizioni dei nostri territori", ha spiegato l’Onorevole Davide Bergamini "E' un esempio virtuoso della volontà di mantenere vive queste tradizioni e esaltare i prodotti tipici e le nostre eccellenze”.

Il festival, organizzato da SGP e Grandi Eventi con il patrocinio della Provincia di Ferrara e la collaborazione del comune e della camera di commercio di Ferrara, sarà un’autentica celebrazione della ricchezza dei prodotti e della creatività del territorio. In particolare, questa edizione si distingue per un format originale unendo il meglio delle eccellenze enogastronomiche locali con una selezione di raffinata di specialità da altre regioni italiane. Come ha detto Matteo Fornasini, Assessore al bilancio, contabilità, tributi, società partecipate, turismo, promozione del territorio, agricoltura del comune di Ferrara, "è molto più di un evento enogastronomico: è un viaggio tra i sapori, la cultura e le tradizioni non solo ferraresi, ma di tutta l’Italia. Per tre giorni, il cuore della nostra città si trasformerà in un palcoscenico di eccellenze, dove i migliori prodotti tipici locali e le specialità provenienti da ogni regione italiana si racconteranno attraverso degustazioni, show cooking, incontri e momenti di festa. Da sottolineare la peculiarità dei prodotti del nostro territorio ferrarese, il più ricco a livello italiano di riconoscimenti Dop e Igp, ben 18 su 44 dell'Emilia Romagna”.

L’inaugurazione ufficiale del Festival sarà affidata allo chef Davide Oldani, una stella Michelin e ideatore della filosofia “Cucina Pop”, che punta a rendere l’alta cucina accessibile, equilibrata e innovativa. Oldani sarà protagonista del tradizionale taglio del nastro insieme alle autorità cittadine e agli organizzatori, dando il via alla tre giorni di sapori e incontri.

“Il Ferrara Food Festival è un grande evento di piazza in cui la strada dei vini e dei sapori presenta le proprie aziende del territorio di tutta la provincia di Ferrara", ha dichiarato Silvia Bozzato, Direttrice Strada dei vini e dei sapori di Ferrara. "Una grande occasione di rafforzare il sistema imprenditoriale ma anche un progetto di marketing per l’intero territorio della provincia”.

“Il FerraraFoodFestival – ha detto Stefano Pelliciardi, titolare SGP Grandi Eventi - quest’anno, si distingue per la presenza di nomi di grande rilievo: da Davide Oldani a Furio Marino, fino a Sonia Peronaci. Ma non solo: la kermesse celebra anche un evento di straordinaria importanza culturale, il centenario della nascita di Carlo Rambaldi, uno dei ferraresi più celebri nel mondo, che verrà omaggiato con iniziative speciali. Grandi protagonisti in una cornice unica: la città si animerà con oltre 80 stand espositivi, show-cooking, degustazioni, disfide gastronomiche e installazioni pop spettacolari — dalla “zucca sonora” alla scritta gigante composta da zucche che raffigura il nome di Ferrara, fino al suggestivo “processo al pampepato”. Non solo una fiera, ma una vera festa di popolo, pensata per celebrare il paniere agroalimentare ferrarese, tra i più ricchi e rappresentativi dell’eccellenza italiana”.