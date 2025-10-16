It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Melinda: fatturato 2024/25 meglio del previsto

Bilancio positivo per il consorzio melicolo trentino, nonostante le insidie climatiche e fitopatie

Per Melinda la stagione 2024/25 si chiude con un risultato positivo frutto di un solido lavoro di squadra sul fronte della governance e delle strategie di vendita che ha consentito di valorizzare al meglio la produzione. Un esito certamente soddisfacente e, alla vigilia, nient’affatto scontato alla luce di una situazione di partenza non semplice per il comparto. È il messaggio espresso dal Consiglio di...

lml - 54458

EFA News - European Food Agency
Similar