Melinda: fatturato 2024/25 meglio del previsto
Bilancio positivo per il consorzio melicolo trentino, nonostante le insidie climatiche e fitopatie
Per Melinda la stagione 2024/25 si chiude con un risultato positivo frutto di un solido lavoro di squadra sul fronte della governance e delle strategie di vendita che ha consentito di valorizzare al meglio la produzione. Un esito certamente soddisfacente e, alla vigilia, nient’affatto scontato alla luce di una situazione di partenza non semplice per il comparto. È il messaggio espresso dal Consiglio di...
