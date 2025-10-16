Smeg, con Porsche gli elettrodomestici mettono il turbo

In una straordinaria celebrazione di heritage, innovazione ed eccellenza nel design, Porsche e Smeg presentano una collaborazione rivoluzionaria che ridefinisce il punto d’incontro tra il prestigio automobilistico e l’home lifestyle contemporaneo. Due icone di performance, stile e innovazione si incontrano in una collezione di elettrodomestici, pensata per affascinare sia gli amanti del design sia gli appassionati di motori. La collezione comprende un’edizione limitata con l’iconico frigorifero FAB28 e una macchina da caffè automatica con macinacaffè integrato e un’altra edizione speciale di due colori in cui oltre al frigorifero ci sono frullatore, bollitore e tostapane.

Uniti dalla passione per il design senza tempo, la maestria tecnica e la qualità senza compromessi, Porsche e Smeg firmano una capsule collection unica, che trascende l’ordinario e fonde l’adrenalina delle corse all’eleganza della vita contemporanea.

"Al centro di questa collaborazione c’è una filosofia condivisa: creare oggetti non solo funzionali, ma anche capaci di suscitare emozioni afferma Stefan Büscher, CEO di Porsche Lifestyle Group-. Porsche, con la sua eredità di eccellenza ingegneristica e successi nel motorsport, e Smeg, celebre per i suoi elettrodomestici iconici e il gusto tutto italiano per il design, si sono unite per dar vita a una collezione tanto audace quanto affascinante".

"In Smeg crediamo nel creare prodotti che sappiano trasmettere gioia attraverso il design e le prestazioni - afferma Vittorio Bertazzoni, presidente di Smeg-Collaborare con Porsche ci ha permesso di superare i confini di ciò che un elettrodomestico da cucina può rappresentare. Questa collezione è un omaggio all’artigianalità, alla nostra storia e alla bellezza dei gesti quotidiani".

La collaborazione Porsche x Smeg prende forma in un’edizione limitata ispirata alla leggendaria Porsche 917 KH nella sua iconica livrea Salzburg, l’auto che regalò a Porsche la sua prima vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans nel 1970. Protagonisti di questa serie esclusiva sono un frigorifero rosso dal design audace e una macchina da caffè automatica coordinata, ciascuno prodotto in 1.970 esemplari numerati. Questi oggetti vanno oltre la semplice funzionalità: sono vere e proprie dichiarazioni di stile, intrise di eredità motoristica e pensate per chi sa apprezzare l’eccezionale.

La collaborazione si amplia con due ulteriori linee esclusive, proposte nelle tonalità Carrara White e Shade Green, colori distintivi del mondo Porsche, reinterpretati attraverso la sensibilità del design italiano.

Ogni gamma include una selezione curata degli elettrodomestici Smeg più iconici, come il frigorifero FAB28, il tostapane, il bollitore e il frullatore, tutti arricchiti da elementi tipici del design Porsche: finiture in nero opaco, sottili stripes decorative e silhouette pulite, scolpite con eleganza.

In dettaglio, la collezione Porsche x Smeg comprende questi prodotti:

Frigorifero FAB28 | 917 SALZBURG

Macchina da caffèautomatica BCC12 | 917 SALZBURG RED

Frigorifero FAB 28 | CARRARA WHITE E SHADE GREEN

Tostapane TSF01 | CARRARA WHITE E SHADE GREEN

Bollitore KLF03 | CARRARA WHITE E SHADE GREEN

Frullatore BLF03 | CARRARA WHITE E SHADE GREEN