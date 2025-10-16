Nestlé, primi nove mesi in rialzo





Il colosso dolciario svizzero Nestlé ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con una crescita organica (OG) delle vendite pari al 3,3% a oltre 65,8 miliardi di franchi svizzeri (oltre 71 miliardi di euro), con una crescita interna reale (RIG)dello 0,6% e un aumento dei prezzi del 2,8%. La crescita delle vendite, sottolinea il comunicato della società, "si è rafforzata in modo sequenziale durante il periodo in tutte le zone e nelle principali attività globali, trainata dal miglioramento della crescita in tutte le principali categorie".

Nel solo terzo trimestre 2025 le vendite sono cresciute del 4,3% con una crescita interna reale in "forte ripresa" all'1,5%, "trainata dai nostri investimenti nella crescita e dalle azioni intraprese per gestire l'elasticità dei prezzi, aiutata da una base di confronto più favorevole".

La Grande Cina, spiega la nota ufficiale, "continua a rappresentare un freno, con un impatto sulla crescita organica del Gruppo nel terzo trimestre di 80 punti base e sulla RIG di 40 punti base: è ora in carica una nuova dirigenza che sta attuando il nostro piano di trasformazione di questa attività".

"Promuovere la crescita guidata dal RIG è la nostra priorità assoluta -sottolinea Philipp Navratil, ceo di Nestlé da settembre 2025 (leggi notizia EFA News) . Abbiamo intensificato gli investimenti per raggiungere questo obiettivo e i risultati stanno iniziando a vedersi. Ora dobbiamo fare di più e muoverci più rapidamente per accelerare il nostro slancio di crescita".

"Mentre Nestlé va avanti -prosegue Navratil-, saremo rigorosi nel nostro approccio all'allocazione delle risorse, dando priorità alle opportunità e alle attività con i rendimenti potenziali più elevati. Saremo più audaci nell'investire su larga scala e nel promuovere l'innovazione per accelerare la crescita e la creazione di valore. Stiamo promuovendo una cultura che abbraccia una mentalità orientata al rendimento, che non accetta la perdita di quote di mercato e in cui la vittoria viene premiata".

"Il mondo sta cambiando e Nestlé deve cambiare più rapidamente -aggiunge l'ad-. Ciò comporterà decisioni difficili ma necessarie per ridurre il personale nei prossimi due anni. Lo faremo con rispetto e trasparenza. Insieme ad altre misure, stiamo lavorando per ridurre sostanzialmente i nostri costi e oggi stiamo aumentando il nostro obiettivo di risparmio a 3,0 miliardi di CHF entro la fine del 2027. Le azioni che stiamo intraprendendo garantiranno il futuro di Nestlé come leader nel nostro settore. Nel loro insieme, ci consentiranno di migliorare la nostra performance complessiva e di creare valore per gli azionisti..

Secondo l'ad, le priorità strategiche per i prossimi mesi sono:

- dare rigorosamente la priorità alle opportunità di crescita;

- concentrarsi chiaramente sull'allocazione del capitale in modo razionale, basato sui dati e imparziale, sostenendo le opportunità più forti con maggiori investimenti su larga scala;

- maggiore ambizione nell'innovazione, sfruttando lo slancio delle sei “grandi scommesse” globali e "ampliando il nostro approccio, compreso un cambiamento radicale nelle conoscenze dei consumatori e nelle capacità di marketing".

Il cda di Nestlé prevede, inoltre, una "accelerazione del nostro programma di risparmio sui costi Fuel for Growth, maggiore attenzione all'efficienza operativa, compreso il ricorso a servizi condivisi e l'automazione dei nostri processi, per promuovere una trasformazione positiva del business.

Prevista anche la riduzione pianificata dell'organico globale di circa 16.000 unità nei prossimi due anni, previa consultazione ove applicabile. La cifra, sottolinea l'azienda, "comprende circa 12.000 impiegati in diverse funzioni e aree geografiche, con un risparmio annuo di 1 miliardi di CHF entro la fine del 2027 (il doppio rispetto al piano originale di 0,5 miliardi di CHF); i relativi costi di ristrutturazione una tantum dovrebbero essere pari al doppio dei risparmi annui; - Ulteriore riduzione di circa 4.000 dipendenti nell'ambito delle iniziative di produttività in corso nella produzione e nella catena di fornitura. L'obiettivo di risparmio sui costi totale di Fuel for Growth è stato aumentato a CHF 3,0 miliardi (da CHF 2,5 miliardi in precedenza) entro la fine del 2027".

Previsto un focus sulla generazione di liquidità, impegno a garantire rendimenti sostenibili agli azionisti. Un "piano chiaro", sottolinea la società, "per generare un flusso di cassa libero superiore a CHF 8 miliardi nel 2025, con una ripresa a partire dal 2026 e una crescita del flusso di cassa libero in CHF costantemente superiore alla crescita dei dividendi".

La guidance 2025 "prevede un miglioramento della crescita organica delle vendite rispetto al 2024. Su base sequenziale, lo slancio rimane positivo, anche se il confronto con il quarto trimestre sarà più difficile. Il margine UTOP dovrebbe attestarsi al 16% o oltre, poiché investiamo per la crescita; ciò include un maggiore impatto negativo dei dazi attualmente in vigore e dei tassi di cambio attuali. Nonostante i rischi persistenti legati alle incertezze macroeconomiche e dei consumatori, rimaniamo impegnati a investire nel medio termine".