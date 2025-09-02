Nestlé: Philipp Navratil è il nuovo amministratore delegato

Il Consiglio di Amministrazione di Nestlé ha annunciato oggi la nomina di Philipp Navratil ad amministratore delegato di Nestlé S.A., in seguito al licenziamento di Laurent Freixe con effetto immediato.

L’estromissione di Freixe fa seguito a un’indagine su una relazione sentimentale non dichiarata con una sua diretta dipendente: un comportamento che ha violato il Codice di Condotta di Nestlé. In linea con le migliori pratiche di corporate governance, il Consiglio d’Amministrazione ha ordinato un’indagine supervisionata dal presidente Paul Bulcke e dal Lead Independent Director Pablo Isla, con il supporto di un consulente esterno indipendente.

“Questa decisione era necessaria”, ha dichiarato il presidente Bulcke. “I valori e la governance di Nestlé sono solide fondamenta della nostra azienda. Ringrazio Laurent per i suoi anni di servizio in Nestlé”. Freixe aveva assunto l’incarico di amministratore delegato un anno fa esatto (leggi notizia EFA News).

“Sono lieto di annunciare Philipp Navratil come amministratore delegato”, ha poi aggiunto Bulcke. “Philipp è riconosciuto per la sua straordinaria esperienza nel raggiungere risultati in contesti difficili. Noto per la sua presenza dinamica, ispira i team e guida con uno stile di gestione collaborativo e inclusivo. Il Consiglio di Amministrazione è fiducioso che porterà avanti i nostri piani di crescita e accelererà gli sforzi per l'efficienza. Non cambieremo rotta in termini di strategia e non perderemo il ritmo in termini di performance”.

49 anni, Philipp Navratil ha iniziato la sua carriera in Nestlé nel 2001 come revisore interno. Dopo aver ricoperto diversi ruoli commerciali in America Centrale, è stato nominato Country Manager di Nestlé Honduras nel 2009. Nel 2013, Navratil ha assunto la guida del business del caffè e delle bevande in Messico, dove ha svolto un ruolo fondamentale nel rafforzamento del marchio Nescafé. Nel 2020 è passato alla Coffee Strategic Business Unit di Nestlé, dove è stato responsabile della definizione della strategia globale e dell'innovazione per i marchi di caffè Nescafé e Starbucks. Ha assunto l’incarico in Nespresso nel luglio 2024, dove ha accelerato la crescita e creato un forte slancio. Navratil è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Nestlé il 1° gennaio 2025.

Da parte sua, Navratil ha commentato: “Sono onorato della fiducia che il Consiglio di Amministrazione ha riposto in me ed è un privilegio assumermi la responsabilità di guidare Nestlé verso il futuro. Condivido pienamente la direzione strategica dell'azienda, così come il piano d'azione in atto per guidare la performance di Nestlé. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con l’intera dirigenza dell'azienda, in linea con il Consiglio di Amministrazione, il presidente Paul Bulcke e il presidente designato Pablo Isla, per accelerare l’esecuzione e guidare con intensità il piano di creazione di valore”.