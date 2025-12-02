Nestlé vende un po' di coffee?

SI rincorrono le indiscrezioni secondo cui Nestlé starebbe collaborando con Morgan Stanley per valutare la vendita della sua catena Blue Bottle Coffee di cui ha acquisito una partecipazione di maggioranza nel 2017 (leggi notizia EFA News). All'epoca il deal con il torrefattore premium noto per il suo caffè americano era stato valutato 700 milioni di dollari: se dovesse avvenire la vendita, sempre secondo indiscrezioni, il colosso svizzero dovrebbe valutare la catena con uno sconto rispetto a tale cifra.

Sempre secondo i rumors rilanciati dalla Reuters, se la vendita dovesse avverarsi, Nestlé potrebbe decidere di cedere i caffè ma mantenere la proprietà intellettuale del marchio per continuare a vendere i prodotti. Nestlé gestisce circa 100 punti vendita Blue Bottle negli Stati Uniti e in Asia. Commercializza, inoltre, prodotti a marchio Blue Bottle come caffè macinato e tazze.

Poco più di un anno fa Nestlé ha ampliato la sua offerta di caffè freddo con il lancio di New Orleans (Nola) Craft Instant Coffee di Blue Bottle Coffee (leggi notizia EFA News), sfruttando l'accelerazione dei consumi del caffè freddo in rapida crescita soprattutto per merito delle giovani generazioni: a livello globale, infatti, circa una tazza su tre consumata fuori casa è un caffè freddo. Tra le attività più importanti di Nestlé nel settore del caffè figurano Nescafé e Nespresso.

Il fondatore James Freeman ha lanciato Blue Bottle nel 2002 a Oakland, in California, aprendo il primo negozio nel 2005 a San Francisco.

La decisione di vendere il marchio farebbe parte di una più ampia revisione strategica decisa dalla nuova guida guida dell'amministratore delegato nominato a settembre scorso, Philipp Navratil (leggi notizia EFA News): l'obiettivo della manovra dovrebbe essere quello di razionalizzare il portafoglio dell'azienda e uscire dal business della gestione di punti vendita fisici, riflettendo una tendenza più ampia del settore.