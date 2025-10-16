Macfrut 2026: Repubblica Dominicana sempre più strategica

Il presidente di Cesena Fiera Patrizio Neri ha incontrato presso la Fao a Roma il ministro dell’Agricoltura della Repubblica Dominicana Limber Cruz López, insieme al viceministro dell’Industria e del Commercio dello Stato Centroamericano Joaquín Antonio González Ramírez, alla presenza di Rafael Tejeda Lantigua Ambasciatore della Repubblica Dominicana nel nostro Paese ed Ada Aurora Hernández, ambasciatore presso gli Organismi Internazionali delle Nazioni Unite con sede a Roma. All’ordine del giorno l’edizione 2026 di Macfrut, in programma dal 21 al 23 aprile 2026 al Rimini Expo Centre, che vedrà l’area Caraibica protagonista del focus internazionale della manifestazione.

Da diverse edizioni la Repubblica Dominicana partecipa a Macfrut, con una presenza che sarà ulteriormente incrementata in occasione del prossimo appuntamento fieristico per la partecipazione delle principali istituzioni e delle imprese esportatrici, ampliando l’offerta anche nell’ambito del prodotto trasformato. E proprio nel rafforzamento dei rapporti tra Macfrut e la Repubblica Dominicana è stata programmata una missione nello Stato centroamericano nel gennaio prossimo insieme a un gruppo di imprese italiane.

“L’incontro istituzionale con la Repubblica Dominicana consolida la volontà di Macfrut nel suo percorso di internazionalizzazione che è un tratto caratteristico della sua identità", spiega il presidente Neri. "La presenza ancora più numerosa degli anni passati, dello Stato Centroamericano, nella prossima edizione della manifestazione, conferma la centralità di un Continente che sarà protagonista di Macfrut 2026 con eventi di business, focus con esperti, presentazioni e tanto altro nella valorizzazione dei frutti tropicali”.

All’incontro a Roma erano presenti anche Luigi Bianchi executive manager di Macfrut e Lina Valeza Martez responsabile di Macfrut per l’area del Centro America.