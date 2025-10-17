Copa Cogeca, flash mob contro la nuova pac

Copa Cogea annuncia in un comunicato una Flash mob action delle organizzazioni agricole europee contro il "bilancio inaccettabile dell'UE e sul futuro della PAC". La protesta si terrà a Strasburgo, in Rue Lucien Febvre, di fronte al Parlamento europeo, martedì prossimo 21 ottobre 2025, dalle 10 alle 12.

Nel comunicato l'organizzazione degli agricoltori europei specifica in dettaglio il perché della protesta spiegando che "il 16 luglio la Commissione europea ha presentato la sua proposta di riforma della politica agricola comune (PAC) e del quadro di bilancio dell'UE. Il 25 settembre i Praesidia di Copa e Cogeca hanno giudicato inaccettabile tale proposta, in quanto supera numerosi limiti che mettono a repentaglio il futuro del settore".

"Ci era stata promessa -sottolinea il comunicato di Copa Cogeca- una visione chiara e una bussola affidabile. Invece abbiamo ricevuto grandi discorsi e azioni politiche che vanno nella direzione opposta. L'agricoltura è stata relegata ai margini delle priorità del presidente della Commissione, trattata, nella migliore delle ipotesi, come una semplice variabile di aggiustamento. La palla passa ora ai colegislatori, il Parlamento europeo e il Consiglio.

"Molti membri del Parlamento europeo -aggiunge la nota- condividono le nostre preoccupazioni, sia per quanto riguarda il contenuto della proposta, sia per il modo senza precedenti in cui queste iniziative sono state portate avanti dai vertici dell'esecutivo europeo".

"I membri del Parlamento europeo e gli Stati membri non devono permettere che queste proposte imperfette vengano approvate -prosegue il comunicato del Copa Cogeca-. È possibile e necessario trovare una soluzione migliore e più equilibrata, che mantenga la struttura a due pilastri della PAC, garantisca un bilancio dedicato e a prova di inflazione e rimanga fedele ai trattati dell'UE".