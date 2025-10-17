Do you want to access to this and other private contents?
La Piadineria accelera e nomina il nuovo ceo
Roberto Longo prende il posto di Andrea Valota per "aprire nuovi orizzonti di crescita" in Italia e all’estero
Dopo aver recentemente raggiunto il traguardo di 500 ristoranti, Gruppo La Piadineria, proprietario del brand leader nella ristorazione fast casual in Italia, annuncia la nomina di Roberto Longo come nuovo ceo. Da questo mese di ottobre Longo raccoglie il testimone da Andrea Valota, che resta in azienda con il ruolo di General Manager. Un avvicendamento che, spiega la nota ufficiale, "sottolinea l...
EFA News - European Food Agency
