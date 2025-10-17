Xenia (Phi Hotels) closing con Gruppo Italica Turismo

Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit quotata sul mercato Euronext Growth Milan attiva nel settore Travel&Tourism come Hospitality Company con servizi di Accommodation e una propria catena alberghiera Phi Hotels comunica di avere perfezionato il closing relativo all’acquisizione del Gruppo Italica Turismo, con efficacia a decorrere dal 17 ottobre 2025. Il 15 luglio la società aveva comunicato di avere sottoscritto una proposta vincolante per i suoi rami alberghieri e per quello del suo tour operator incoming (leggi notizia EFA News).

L’operazione ha ad oggetto quattro strutture alberghiere a quattro stelle (Hotel Bellamonte di Predazzo (TN), Hotel Garden Area di Roma, Hotel Sighientu di Quartu Sant’Elena (CA) e Hotel La Tonnara di Bonagia (TP), nonché il Tour Operator incoming Italica DMC. Con queste nuove strutture gli Hotel della Società salgono a 17, più che in linea con l’obiettivo di circa 16 a fine 2025 comunicato a gennaio di quest’anno.

Il prezzo complessivo di acquisizione è pari a Euro 6,5 milioni, con relativo impatto sulla PFN del Gruppo Xenia. L’acquisizione è finanziata mediante risorse proprie e linee di credito già disponibili per sostenere lo sviluppo previsto dal Piano Industriale 2025–2028. Al 31.12.2023 (ultimo bilancio pubblico) i rami d’azienda acquisiti generavano complessivamente ricavi annui per Euro 21,126 milioni, di cui Euro 12,668 milioni derivanti dal comparto alberghiero e Euro 8,458 milioni dal segmento tour operator incoming.

“Con questa operazione -spiega l’amministratore delegato, Ercolino Ranieri- Xenia consolida la propria presenza in territori di alto valore turistico e raggiunge in anticipo l’obiettivo di crescita dimensionale previsto per quest’anno dal Piano Industriale 2025–2028. L’integrazione delle strutture del Gruppo Italica e del tour operator incoming Italica DMC amplia l’offerta dei Servizi coerentemente con il nostro Piano, accelerando la rimodulazione dell’Accommodation e la crescita e il rafforzamento della catena Phi Hotels anche in ottica di efficienza, sinergie operative e sviluppo del brand”.