Xenia (Phi Hotels) closing con Gruppo Italica Turismo
Quattro nuove strutture acquisite per 6,5 milioni di euro
Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit quotata sul mercato Euronext Growth Milan attiva nel settore Travel&Tourism come Hospitality Company con servizi di Accommodation e una propria catena alberghiera Phi Hotels comunica di avere perfezionato il closing relativo all’acquisizione del Gruppo Italica Turismo, con efficacia a decorrere dal 17 ottobre 2025. Il 15 luglio la società aveva comunicato di avere sottoscritto una proposta vincolante per i suoi rami alberghieri e per quello del suo tour operator incoming (leggi notizia EFA News).
L’operazione ha ad oggetto quattro strutture alberghiere a quattro stelle (Hotel Bellamonte di Predazzo (TN), Hotel Garden Area di Roma, Hotel Sighientu di Quartu Sant’Elena (CA) e Hotel La Tonnara di Bonagia (TP), nonché il Tour Operator incoming Italica DMC. Con queste nuove strutture gli Hotel della Società salgono a 17, più che in linea con l’obiettivo di circa 16 a fine 2025 comunicato a gennaio di quest’anno.
Il prezzo complessivo di acquisizione è pari a Euro 6,5 milioni, con relativo impatto sulla PFN del Gruppo Xenia. L’acquisizione è finanziata mediante risorse proprie e linee di credito già disponibili per sostenere lo sviluppo previsto dal Piano Industriale 2025–2028. Al 31.12.2023 (ultimo bilancio pubblico) i rami d’azienda acquisiti generavano complessivamente ricavi annui per Euro 21,126 milioni, di cui Euro 12,668 milioni derivanti dal comparto alberghiero e Euro 8,458 milioni dal segmento tour operator incoming.
“Con questa operazione -spiega l’amministratore delegato, Ercolino Ranieri- Xenia consolida la propria presenza in territori di alto valore turistico e raggiunge in anticipo l’obiettivo di crescita dimensionale previsto per quest’anno dal Piano Industriale 2025–2028. L’integrazione delle strutture del Gruppo Italica e del tour operator incoming Italica DMC amplia l’offerta dei Servizi coerentemente con il nostro Piano, accelerando la rimodulazione dell’Accommodation e la crescita e il rafforzamento della catena Phi Hotels anche in ottica di efficienza, sinergie operative e sviluppo del brand”.
EFA News - European Food Agency