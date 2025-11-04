Xenia (Phi Hotel) terzo trimestre in aumento deciso

Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit, quotata sul mercato Euronext GrowthMilan e, attiva nel settore Travel&Tourism come Hospitality Company con servizi di Accommodation e la propria catena alberghiera Phi Hotels, ha comunicato i dati di bilancio del terzo trimestre 2025 che hanno registrato un incremento dei ricavi di oltre il 24% rispetto allo stesso trimestre del 2024, consolidando 18,82 milioni di Euro rispetto a 15,10 milioni di Euro del Q3 2024 e portando l’intero periodo (YTD) 2025 a 52,17 milioni di Euro di ricavi (+22,61% vs lo stesso periodo YTD 2024).

Nel terzo trimestre, inoltre, è stata sottoscritta la partnership con Lufthansa Systems ed è stato lanciato il nuovo brand incoming Explore. Si ricorda anche che il 16 ottobre scorso è stata completata l’operazione di acquisizione del Gruppo Italica Turismo che, in ogni caso, non contribuisce ai risultati del terzo trimestre in oggetto essendo stata chiusa a ottobre scorso (leggi notizia EFA News).

“Gli indicatori del terzo trimestre 2025 confortano le previsioni di ricavo complessivo del nostro Piano Industriale 2025-2028 relativo a tutte le linee di business -spiega Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia Hôtellerie Solution S.p.A-. Al positivo contributo delle operazioni di M&A si unisce quello delle nuove iniziative avviate nelle linee di business Accommodation e Distribuzione. Inoltre, l’offerta vincolante di luglio 2025 per il Gruppo Italica Turismo si è perfezionata a ottobre, come noto, supportando in modo importante il timing del Piano. Abbiamo fatto molto ma non perdiamo di vista quanto resta da fare. Siamo concentrati sul percorso ancora da compiere che richiederà molto impegno per conseguire tutti gli ulteriori obiettivi prefissati, recuperando la marginalità e riportando in utile il risultato netto man mano che si riassorbe l’impatto transitorio dell’intensa fase acquisitiva corrente”.