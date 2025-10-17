It does not receive public funding
CLARA MOSCHINI

Mosse strategiche in Coca-Cola

Max Levchin, co founder di Paypal, entra in cda. E si potrebbe quotare l'imbottigliatore indiano

Coca-Cola Company ha annunciato oggi che Max Levchin, cofondatore di PayPal e successivamente fondatore e amministratore delegato della società di tecnologia finanziaria Affirm, è stato eletto membro del consiglio di amministrazione.Levchin, 50 anni, è nato a Kiev, in Ucraina, e si è trasferito negli Stati Uniti nel 1991. Ha conseguito una laurea in informatica presso l'Università dell'Illinois Urba...

EFA News - European Food Agency
