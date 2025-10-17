Do you want to access to this and other private contents?
PepsiCo, nuovo impianto in Romania
Costato 8,5 milioni di dollari, capacità fino a 1,5 milioni di lattine al giorno
PepsiCo inaugura una nuova linea di produzione di lattine nel suo stabilimento di Dragomirești-Deal nella contea di Ilfov, in Romania. Il nuovo impianto è costato 8,5 milioni di dollari ed è l'unico nel suo genere nella regione dei Balcani orientali. Con 7 linee di produzione ora operative, la capacità produttiva annuale dello stabilimento di Dragomirești-Deal è stata aumentata a oltre 500 milioni di lit...
EFA News - European Food Agency
