Harcos e Ottolina nella piattaforma Roastmaster Capital
La torrefazione milanese avrà il 40%, ma la famiglia continuerà a gestire l'azienda
Fondata nel 1948, Ottolina serve oltre 800 clienti nel canale Ho.Re.Ca. in Lombardia e collabora con importanti catene italiane e internazionali, a partire da McDonald's, di cui è fornitore di caffè certificato Rainforest Alliance per tutti i McCafé italiani.
EFA News - European Food Agency
