Ottolina: finanziamento da 13 mln euro da Banca Finint

RoastMaster Capital (Rmc) e Harcos Capital Partners (Hcp) annunciano la firma del closing dell’operazione Caffè Ottolina S.p.A. (leggi notizia EFA News), torrefazione milanese fondata nel 1948, che diventa il primo partner del progetto di aggregazione promosso da Rmc, piattaforma nata per valorizzare e rafforzare il settore del caffè in Italia. Banca Finint ha operato, in esclusiva, come unico fin...