Ponti avanza in sostenibilità

Relazione di impatto certifica anche progresso nel risparmio di emissioni, grazie al fotovoltaico

Per Ponti, la sostenibilità è un progetto collettivo che pone al centro il benessere delle persone, delle comunità e dell’ambiente. È questo il messaggio che emerge dalla Relazione di Impatto 2024, il documento con cui l’azienda degli aceti e delle conserve di verdure racconta un anno di risultati concreti orientati a responsabilità sociale, inclusione e tutela degli ecosistemi naturali.Per il vicep...

EFA News - European Food Agency
