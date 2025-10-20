Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Cdp e Finint sostengono la crescita di Feudi di San Gregorio
Cinque milioni di euro per lo sviluppo di un’eccellenza agroalimentare del Sud Italia
Sostenere lo sviluppo di un’eccellenza agroalimentare del Sud Italia e allo stesso tempo contribuire all’evoluzione del settore vitivinicolo con strumenti finanziari sempre più innovativi. È questo l’obiettivo della sottoscrizione da parte di Cassa Depositi e Prestiti e Finint Investments dei due bond per complessivi 5 milioni di euro emessi da Feudi di San Gregorio, tra le principali aziende della f...
Fc - 54579
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency