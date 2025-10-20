Cdp e Finint sostengono la crescita di Feudi di San Gregorio

Sostenere lo sviluppo di un’eccellenza agroalimentare del Sud Italia e allo stesso tempo contribuire all’evoluzione del settore vitivinicolo con strumenti finanziari sempre più innovativi. È questo l’obiettivo della sottoscrizione da parte di Cassa Depositi e Prestiti e Finint Investments dei due bond per complessivi 5 milioni di euro emessi da Feudi di San Gregorio, tra le principali aziende della f...