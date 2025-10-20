It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Tenuta di Meraviglia si lancia in Cina

Alejandro Bulgheroni Family Vineyards sigla partnership con la cinese Sommelier International per distribuire i suoi vini in Apac

ABFV, Alejandro Bulgheroni Family Vineyards ha lanciato il suo ultimo progetto. Al centro d'è la tenuta vinicola toscana Tenuta di Meraviglia, nomen omen, come si dice, visto che la cantina è una terrazza sul mare e sull’arcipelago toscano: il punto più elevato è a circa 150 metri, i vigneti corrono verso il mare per 34 ettari di vigne di solo Cabernet Franc, più qualche appezzamento di Vermentino nella...

Fc - 54583

EFA News - European Food Agency
Similar