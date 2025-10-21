It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

San Benedetto rileva (e rilancia) stabilimento in Sardegna

Nuova struttura a Villasor (CA) diventa l'8° stabilimento del gruppo veneto

La Regione Autonoma della Sardegna e il Gruppo San Benedetto annunciano la riattivazione dello stabilimento di imbottigliamento delle fonti Sandalia e Giara di Villasor, in provincia di Cagliari, acquisito dal Gruppo veneto. L’operazione, resa possibile grazie al dialogo e alla collaborazione istituzionale tra Regione e azienda, segna la rinascita di un importante presidio industriale rimasto inattivo p...

lml - 54626

EFA News - European Food Agency
Similar