San Benedetto rileva (e rilancia) stabilimento in Sardegna
Nuova struttura a Villasor (CA) diventa l'8° stabilimento del gruppo veneto
La Regione Autonoma della Sardegna e il Gruppo San Benedetto annunciano la riattivazione dello stabilimento di imbottigliamento delle fonti Sandalia e Giara di Villasor, in provincia di Cagliari, acquisito dal Gruppo veneto. L’operazione, resa possibile grazie al dialogo e alla collaborazione istituzionale tra Regione e azienda, segna la rinascita di un importante presidio industriale rimasto inattivo p...
EFA News - European Food Agency
