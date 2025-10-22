Do you want to access to this and other private contents?
Princes Group: fissata fascia di prezzo dell'IPO a Londra
Sarà tra 475 e 590 pence per azione, per una capitalizzazione stimata tra £ 1,162 mln e £ 1,243 mln
A seguito dell’annuncio del 10 ottobre 2025, nel quale si confermava l’intenzione della propria controllata interamente detenuta Princes Group plc di quotarsi in borsa a Londra (leggi notizia EFA News), NewPrinces ha reso nota la fascia di prezzo relativa all’offerta pubblica iniziale prevista delle azioni ordinarie di Princes Group, cui seguirà la pubblicazione del prospetto informativo.La fascia...
