Princes Group: ok quotazione a Londra

Dopo l'anticipazione pubblicata il 3 ottobre 2025 (leggi notizia EFA News), NewPrinces ha oggi confermato l' intenzione di procedere con la quotazione della controllata Princes Group sulla Borsa di Londra.

L’Offerta sarà composta da azioni ordinarie di Princes Group di nuova emissione, al fine di raccogliere proventi netti destinati a sostenere la crescita per linee esterne attraverso acquisizioni. Si prevede attualmente che l’avvio delle negoziazioni possa avvenire entro la fine di ottobre.

L’Offerta sarà rivolta a determinati investitori istituzionali nel Regno Unito e in altri Paesi al di fuori degli Stati Uniti, in conformità al Regolamento S, nonché a “qualified institutional buyers” negli Stati Uniti ai sensi della Rule 144A del United States Securities Act del 1933, e includerà inoltre un’offerta rivolta agli investitori retail tramite Retail Book Limited esclusivamente nel Regno Unito.