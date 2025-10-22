Do you want to access to this and other private contents?
Anicav, Italia batte Cina nel pomodoro
Con 5,8 milioni di tonnellate l’Italia torna a essere il secondo Paese trasformatore a livello mondiale
La campagna di trasformazione del pomodoro 2025 in Italia, a fronte di 78.695 ettari messi a coltura, si è chiusa con una produzione di 5,8 milioni di tonnellate, in leggero aumento rispetto al 2024, ma comunque inferiore (-10% circa) a quanto era stato programmato.L’Italia ritorna ad essere il secondo Paese trasformatore di pomodoro a livello mondiale dopo gli Stati Uniti e prima della Cina che, dop...
EFA News - European Food Agency
