Uiv: eletti nuovi vicepresidenti

Nel corso del Consiglio odierno di Unione italiana vini, ospitato dalla Cantina Avignonesi (Montepulciano - SI), si è tenuta l’elezione a vicepresidenti della Confederazione dei consiglieri Uiv Filippo Polegato, amministratore delegato di Astoria Vini, e Marzia Varvaglione, business developer della Varvaglione-Vigne & Vini, nonché presidente del Ceev (Comité Européen des Entreprises Vin) e di Agivi, l’Associazione Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani. Unione italiana vini ringrazia i vicepresidenti uscenti Chiara Lungarotti (amministratore unico delle Cantine Lungarotti) e Sandro Sartor (amministratore delegato Ruffino Group) per il lavoro svolto durante questi anni di mandato.

L’appuntamento odierno è stato preceduto ieri dal convegno “Dialogo, dati e visione strategica nel cuore del Nobile di Montepulciano”, realizzato al Centro Espositivo Internazionale Fortezza di Montepulciano in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. Nel corso dell’evento, occasione per analizzare prospettive di scenario e rilanciare il confronto tra imprese, consorzi e rappresentanza, sono stati presentati i dati di mercato della denominazione elaborati dall’Osservatorio del vino Uiv.