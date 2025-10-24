Fitch conferma il giudizio su IGD Siiq

Fitch Ratings ha confermato il Long-Term Issuer Default Rating a "BBB-" con outlook stabile per IGD SIIQ, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan.

Secondo il giudizio degli analisti, la conferma del rating riflette la stabile performance operativa del portafoglio di attività di IGD nel settore della vendita al dettaglio di prossimità, concentrato in Italia.

Il rating, secondo gli esperti, riflette anche le aspettative di Fitch di un miglioramento del profilo finanziario, con una riduzione del rapporto debito netto/ebitda e il mantenimento di una solida copertura degli interessi netti dell'ebitda, grazie alle cessioni completate e pianificate, a capex e dividendi limitati.

Il rifinanziamento del debito completato a febbraio 2025 (leggi notizia EFA News) ha eliminato la concentrazione della scadenza del debito al 2027, estendendo la scadenza media del debito a circa cinque anni.