Il Geopa Ue sostiene un settore agricolo forte

Per Claudia Merlino "l'attenzione dell'Europa alla competitività e alla qualità dei posti di lavoro non sarà sufficiente senza un bilancio PAC solido, una semplificazione continua e investimenti sostenuti nella digitalizzazione, nelle competenze e nell'occupazione rurale".

Nel suo documento, il Geopa invita l'Unione europea a preservare la politica agricola comune (PAC) come pietra miliare dell'integrazione europea, garantendo un sostegno essenziale agli agricoltori e alle comunità rurali per mantenere la sicurezza alimentare e l'occupazione rurale di fronte alle sfide rappresentate dalla scomparsa delle aziende agricole e dall'invecchiamento della popolazione agricola.

Il documento sostiene la semplificazione delle politiche occupazionali e agricole per ridurre la burocrazia e le doppie sanzioni, rendendo il settore più attraente per i giovani, e investendo nella transizione digitale e nelle competenze con infrastrutture e percorsi di formazione-occupazione per promuovere l'innovazione e la crescita verde. Inoltre, sottolinea la necessità di sostenere il dialogo sociale per lo sviluppo di politiche eque, investire nello sviluppo rurale per migliorare la qualità della vita e difendere gli standard europei negli accordi commerciali per proteggere gli agricoltori dalle importazioni di bassa qualità e dalla concorrenza sleale.