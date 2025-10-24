Il Geopa Ue sostiene un settore agricolo forte

Nel suo documento, il Geopa invita l'Unione europea a preservare la politica agricola comune (PAC) come pietra miliare dell'integrazione europea, garantendo un sostegno essenziale agli agricoltori e alle comunità rurali per mantenere la sicurezza alimentare e l'occupazione rurale di fronte alle sfide rappresentate dalla scomparsa delle aziende agricole e dall'invecchiamento della popolazione agricola.
Il documento sostiene la semplificazione delle politiche occupazionali e agricole per ridurre la burocrazia e le doppie sanzioni, rendendo il settore più attraente per i giovani, e investendo nella transizione digitale e nelle competenze con infrastrutture e percorsi di formazione-occupazione per promuovere l'innovazione e la crescita verde. Inoltre, sottolinea la necessità di sostenere il dialogo sociale per lo sviluppo di politiche eque, investire nello sviluppo rurale per migliorare la qualità della vita e difendere gli standard europei negli accordi commerciali per proteggere gli agricoltori dalle importazioni di bassa qualità e dalla concorrenza sleale.
Geopa, Gruppo europeo dei datori di lavoro delle organizzazioni professionali agricole, è la voce dei datori di lavoro agricoli europei, ufficialmente riconosciuta dalla Commissione europea. Geopa è membro fondatore dell'Istituto europeo dei datori di lavoro (EEI) e membro permanente dei gruppi di dialogo civile della DG AGRI e del Comitato europeo per l'agricoltura e l'alimentazione (EBAF). Geopa coordina il Patto agroalimentare per le competenze e partecipa direttamente a numerosi progetti finanziati dall'UE che promuovono la digitalizzazione, le competenze, la sicurezza e il dialogo sociale nel settore.