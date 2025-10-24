It does not receive public funding
Il Geopa Ue sostiene un settore agricolo forte

Il gruppo europeo dei datori di lavoro delle organizzazioni agricole guidato da Claudia Merlino al Vertice sociale tripartito Ue

Geopa, il gruppo europeo dei datori di lavoro delle organizzazioni professionali agricole, rappresentato dalla presidente Claudia Merlino, ha partecipato al "Vertice sociale tripartito" presso il Consiglio dell'Unione europea, sostenendo la necessità di un settore agricolo forte. È la prima volta che l'agricoltura è specificamente rappresentata al Vertice sociale tripartito europeo dalla sua creazione nel 2002.

I partecipanti al vertice, tra cui Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo António Costa, hanno ricevuto il documento di Geopa “Growing Europe's Strengths” (Coltivare i punti di forza dell'Europa), che esorta i leader dell'UE a dare priorità all'agricoltura di fronte alle crescenti sfide.
