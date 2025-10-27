Rimpasto in Regione Lombardia: Debora Massari assessore a Turismo e marketing

Debora Massari, figlia del maestro pasticcere Iginio Massari, è stata nominata assessore al Turismo, marketing territoriale e moda della Regione Lombardia, appena lasciato da Barbara Mazzali.

La scelta del presidente Attilio Fontana pare sia ricaduta sulla cofondatrice dell’azienda Iginio Massari Alta Pasticceria perché individuata come figura tecnica capace di risollevare l'assessorato, nel pochissimo tempo che separa la Regione dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina di febbraio. Nella scelta oltre alla politica è stato tenuto in conto, pare, la capacità di marketing e promozione che Massari applica alla stessa azienda di famiglia.

Uno skill che, qualche tempo fa, quando si vociferava il suo nome, aveva dato adito a dubbi in tema di conflitto d'interessi tanto che si vociferava che Massari, pasticcera e cofondatrice dell’azienda di famiglia, fosse pronta a rinunciare ai suoi incarichi di marketing in seno all’azienda pur di occupare lo scranno in regione.











