Delacre: Natale all'insegna della raffinatezza

Dal 1879 Delacre – brand controllato dalla hoding CTH Invest (famiglia Ferrero) e fornitore ufficiale della famiglia reale del Belgio – crea e produce deliziosi e raffinati biscotti utilizzando l'autentico cioccolato belga, rinomato per il suo gusto forte e rotondo. L’autenticità delle ricette, la selezione degli ingredienti e la tradizione dell’arte pasticcera danno vita a un connubio perfetto che fa di Delacre il compagno d’elezione per tutte le occasioni di festa, in particolar modo per quelle natalizie.

La linea natalizia Delacre Étoile 2025 ritorna per esaltare i momenti di gioia e condivisione insieme ad amici e parenti attraverso una gamma che innalza gusto ed eleganza. Étoile Délices au Chocolat è il regalo prezioso e ricercato per antonomasia: all’interno della festosa confezione in latta, un assortimento rinnovato di 13 ricette uniche di biscotti al cioccolato belga tra cui gli iconici Delacre Marquisettes e Biarritz, e varianti alla cannella, al gusto mandorla ed al gusto caramello.

Accanto a questa, tornano le confezioni Delacre più amate:

Étoile Collection: l’immancabile confezione firmata Delacre che offre un ampio assortimento di biscotti in una piccola grammatura (150g). Oltre alle 3 iconiche referenze Delacre (Cigarettes Russes, Marquisettes e Biarritz) e alle 2 Limited Edition a forma di stella (Étoile Fondante ed Étoile Noire Intense), la box contiene anche il biscotto Nordica, un friabile wafer ricoperto di cioccolato bianco. Étoile Collection è disponibile anche nella variante contenente 5 tipologie: gli inconfondibili Cigarettes Russes, Marquisettes e Biarritz sono accompagnati da due edizioni limitate a forma di stella: Étoile Fondante ed Étoile Noire Intense.

Étoile Décoration, infine, racchiude due squisite ricette – gocce di cioccolato e cacao – in una sofisticata scatola rotonda. I biscotti annoverano 4 diverse forme a tema natalizio – l’albero di Natale, il pacchetto regalo, il fiocco di neve e la ghirlanda – in grado di portare in tavola l’atmosfera del Natale in qualsiasi momento della giornata.