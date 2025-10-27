Ferrero. Tradizioni di Natale ancora alla ribalta

Il Natale è un momento unico e prezioso, che richiede un dolce pensiero o un regalo raffinato capace di dare risalto e valore a un’occasione destinata a restare nel cuore di chiunque. Le Specialità Ferrero da sempre riescono a rendere più caldo e speciale ogni momento vissuto insieme, trasformando le Feste in ricordi destinati a non sbiadire mai.

Accanto alle referenze più iconiche, tra le grandi novità di questo Natale Ferrero presenta il nuovo Calendario dell’Avvento Ferrero Rocher, destinato a regalare momenti di puro piacere nell’attesa del giorno più bello dell’anno. Un vero e proprio must-have per tutti i Rocher-lovers, il Calendario contiene 24 prodotti tra Ferrero Rocher e Ferrero Rocher Golden Moments: ovetti di cioccolato al latte, fondente e bianco con ripieno cremoso alla nocciola e cacao con granella di nocciole e pepite croccanti. Una delizia imperdibile, elegante e raffinata, che di certo non passerà inosservata nemmeno agli occhi più distratti.

Per coloro che non vogliono rinunciare all’ampia varietà delle Specialità Ferrero, il Calendario dell’Avvento Ferrero Prestige in occasione del Natale 2025 si presenta con una grafica interamente rinnovata e 24 praline al suo interno che comprendono Ferrero Rocher, Mon Chéri e Ferrero Kusschen al latte e bianco. Il Calendario è presentato nella classica confezione che rimanda, nella forma e nelle immagini, a una tipica casa natalizia, festiva e accogliente.

Anche nel 2025 torna il Calendario dell’Avvento Ferrero Collection Grand Assortiment con la sua grafica particolarmente contemporanea che celebra il periodo delle festività natalizie: dentro alle 24 caselle sarà possibile non solo trovare le amate specialità Ferrero Rocher, Raffaello e Ferrero Rondnoir, ma pure le golose Ferrero Manderly, delicata pralina alla mandorla e Ferrero Cappuccino, dal gusto più deciso di caffè.

Un’altra esclusiva novità del Natale 2025 è costituita da praline ripiene Ferrero Rocher Golden Stars, un guscio di cioccolato con ripieno cremoso alla nocciola e croccante granella di nocciole. Disponibile in due varianti di gusto: Original (cioccolato al latte con granella di nocciole) per il canale moderno e Mix (Cioccolato al latte, fondente e bianco con granella di nocciole) per l’e-commerce e il canale Ooh. L’esperienza di gusto Ferrero Rocher assume una nuova forma, capace di addolcire tutto il periodo delle Feste.

Le Specialità all’interno di Ferrero Prestige comprendono Ferrero Rocher e le praline Mon Chéri e Pocket Coffee e nelle scatole più grandi da 28 e 39 pezzi anche Ferrero Kusschen. Da questo Natale si presentano all’interno di una nuova confezione visivamente accattivante e impattante.

Ferrero Collection, con le sue confezioni regalo eleganti e pregiate, è disponibile in tre differenti formati da 15, 24 e 32 specialità e si compone di un mix tra Ferrero Rocher, Ferrero Rondnoir e Raffaello.

Simbolo indiscusso del Natale, la Piramide Ferrero Rocher torna per regalare un'esperienza di gusto unica, resa speciale da una raffinata combinazione di consistenze e sapori. Al centro una nocciola tostata intera, avvolta da un morbido ripieno cremoso alla nocciola, il tutto racchiuso in un croccante guscio di wafer, ricoperto di cioccolato e arricchito da una delicata granella di nocciole tostate. Presentato nell’immancabile confezione a piramide, perfetta per condividere dolci momenti di festa.

Dopo il successo degli ultimi anni, torna Ferrero Rocher pino, un’elegante confezione dall’iconica forma di albero di Natale che racchiude 12 specialità dall’incarto dorato. Un’immancabile idea regalo perfetta per stupire gli amici dai gusti più raffinati.

Mon Chéri Cherry Club per questo Natale presenta un’esclusiva Limited Edition disponibile sugli scaffali per un periodo limitato. Mon Chéri Cherry Club Vodka Cassis è un’innovativa confezione che racchiude 15 praline ripiene di ciliegia vodka al gusto cassis, un gusto distintivo e inaspettato destinato a stupire chiunque.

Le novità, però, non finiscono qui. Sul sito www.ferrerorocher.com è attiva un’intera sezione dedicata alla realizzazione di addobbi e consigli creativi per accendere d’oro il Natale: dai segnaposto ai porta tovaglioli, dai contenitori per le capsule del caffè ai porta penne, si troveranno tante ispirazioni per abbellire la casa e riutilizzare le confezioni di Ferrero Rocher.