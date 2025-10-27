Do you want to access to this and other private contents?
Coca-Cola in Italia: 1,142 mld euro di valore economico generato nel 2024
Cresce l'impatto occupazionale, con retribuzioni superiori alla media
Coca-Cola, presente in Italia dal 1927, si conferma ai vertici nel Paese per impatto economico e occupazionale nel settore delle bibite e delle bevande. Un dato che acquisisce un valore speciale alla vigilia dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che Coca-Cola accompagnerà come partner più longevo del Movimento Olimpico e da Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica che a...
EFA News - European Food Agency
