Keurig Dr. Pepper, terzo trimestre al rialzo

Keurig Dr Pepper pubblica i risultati del terzo trimestre 2025, aumenta le previsioni di vendita nette per l'intero anno e conferma le previsioni sull'utile per azione per il 2025. Le vendite nette del terzo trimestre sono aumentate del 10,7% a 4,3 miliardi di dollari. A parità di valuta, le vendite nette sono aumentate del 10,6%, trainate da una crescita del volume/mix del 6,4% e da una realizzazione...